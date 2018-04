Liverpool, final de cosmar: conducea cu 2-0 si mai erau 10 minute! Ce i s-a intamplat inainte de semifinala cu Roma, marti la PRO TV

Saptamana de fotbal: Liverpool - Roma, Bayern Munchen - Real Madrid si Arsenal - Atletico Madrid sunt in direct la PRO TV si PRO X.

Liverpool a trait un final de cosmar in deplasarea cu West Bromwich. In minutul 79, echipa lui Klopp conducea cu 2-0, insa gazdele au reusit sa egaleze pana la final.

Liverpool a deschis scorul prin Ings, in minutul 4, si l-a majorat prin reusita lui Mohamed Salah, in minutul 72.

Livermore '79 si Rondon '88 au adus un punct nesperat pentru West Brom.

Liverpool a ratat astfel sansa de a se apropia de Manchester United in clasament. Liverpool e pe 3, la trei puncte in spatele lui United, dar trupa lui Mourinho are un meci mai putin disputat.

Salah este golgheterul la zi in Premier League, cu 31 de goluri marcate, cu patru mai multe decat Harry Kane.

