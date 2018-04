Goana dupa bilete! Roma vrea revansa dupa 34 de ani. Liverpool - Roma marti, ora 21:45, in direct la PRO TV  

Roma a iesit din nou in strada, la o saptamana dupa minunea cu Barcelona.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Mii de fani ai Romei au stat toata noaptea la coada pentru bilete la meciul cu Liverpool din semifinalele Ligii. Ca sa fie siguri ca vor fi pe stadion, unii au stat in strada si 36 de ore. Roma asteapta revansa de 34 de ani. In anul 1984, Liverpool a batut-o in finala.

Liverpool - Roma va fi la PRO TV, marti, de la 21.45.