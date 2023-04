Klopp a tunat după 1-4 cu Manchester City: ”A fost inacceptabil. Patru au jucat OK, restul nu știu unde au fost”

După meci, antrenorul Jurgen Klopp nu s-a ferit de cuvinte și a criticat în termeni duri prestația elevilor săi, chiar dacă Liverpool a fost cea care a deschis scorul prin Mohamed Salah, în minutul 17.

Tehnicianul a lăsat de înțeles că Manchester City putea să marcheze mai multe goluri.

Jurgen Klopp: ”Cum am pierdut totul, a fost inacceptabil”

„Am marcat un gol frumos, am avut o nouă şansă după. A fost ghinion atunci când mingea a trecut printre picioarele lui Robertson, şi ei au reuşit să marcheze. Dar după pauză, am primit alte două goluri şi totul s-a rupt după. Golurile, cum ne-am descurcat, este dificil de acceptat.

Este inacceptabil, să fiu sincer. Cei de la Manchester City a controlat pe deplin meciul, după ce noi ne-am deschis, şi au putut să facă ce au vrut pe teren. Am fost norocoşi că ei nu au fost mai lacomi de atât. Faptul că ei au mai marcat doar un singur gol este… ce să spun, mulţumim. Meciul nu ar fi putut să fie diferit, şi asta e ceva rău pentru noi.

Am avut momente, dar în general, cum am pierdut totul, a fost inacceptabil. Vreo patru jucători au avut un joc OK, dar restul nu ştiu unde au fost. Peste trei zile vom juca din nou, împotriva unei echipe puternice. Mâine este o zi mjare pentru noi deoarece trebuie să muncim la ceea ce am văzut azi, pentru că vedem asta din ce în ce mai des”, a declarat Jurgen Klopp, potrivit Mirror.

În urma acestui rezultat, Manchester City a ajuns la 64 de puncte și este la cinci distanță de liderul Arsenal, după 28 de etape. Liverpool este într-o situație delicată, pe locul șase, cu 42 de puncte, la șapte distanță de ultimul loc care asigură participarea în Champions League.

În următoarea rundă, Manchester City va juca în deplasarea cu Southampton, iar pe Liverpool o așteaptă un alt derby, cu Chelsea, pe Stamford Bridge.