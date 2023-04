Gruparea de pe Anfield rămâne pe locul șase, cu 42 de puncte, la șapte distanță de Tottenham, care ocupă ultimul loc de Champions League. Eliminată din toate competițiile, singurul obiectiv pentru care Liverpool luptă în acest final de sezon este clasarea în primele patru în Premier League.

Jurgen Klopp, ironizat de fanii lui Manchester City!

Rezultatele modeste ale lui Liverpool din acest sezon îi determină pe fani să se gândească la o posibilă schimbare de antrenor. Suporterii lui Manchester City l-au ironizat pe Klopp și au cântat preț de câteva minute ”You're getting sacked in the morning”, adică ”Vei fi dat afară dimineață”.

City singing (Klopp) «sacked in the morning» pic.twitter.com/92CmwufQas — Jan Aage Fjørtoft ????️‍???? ???????? ???????? (@JanAageFjortoft) April 1, 2023

Jurgen Klopp este antrenorul lui Liverpool din 2015 și a semnat recent un contract valabil până în 2026. A strâns, până acum, 419 meciuri pe banca grupării de pe Anfield, reușind să câștige toate trofeele puse în joc, inclusiv primul titlu în Premier League după 30 de ani, dar și prima Ligă a Campionilor după 14 ani.

În cariera sa, germanul le-a mai pregătit pe FSV Mainz și pe Borussia Dortmund.

Manchester City - Liverpool 4-1

În următoarea rundă, Manchester City va juca în deplasarea cu Southampton, iar pe Liverpool o așteaptă un alt derby, cu Chelsea, pe Stamford Bridge.