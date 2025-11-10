Derby-ul care a ținut capul de afiș al rundei din Premier League a fost decis de golurile marcate de Haaland (29), Nico (45+3) şi Doku (63). Astfel, criza lui Liverpool se adâncește, cu cinci înfrângeri în ultimele șase partide.



Trupa pregătită de Arne Slot se distanțează și mai mult de locurile fruntașe în urma acestei runde, în timp ce Manchester City ajunge la patru puncte în spatele liderului Arsenal. Chiar dacă au trecut doar 11 etape, Liverpool este exclusă deja din calculele pentru titlu.



Liverpool, OUT din lupta pentru titlu în opinia lui Roy Keane



Roy Keane (54 de ani), legenda lui Manchester United, este de părere că trupa de pe Anfield nu poate emite pretenții la titlu în acest sezon, chiar dacă investițiile din această vară în transferuri au depășit 500 de milioane de euro.



”Nu poți s-o iei în calcul pe Liverpool pentru titlu. A fost o înfrângere cruntă, dar mi-a reamintit de City de altădată. Au fost remarcabili, sunt din nou în cărți.



E OK să pierzi cu un club ca Manchester City, dar să pierzi șapte meciuri din zece... trebuie să fie o criză pentru un club precum Liverpool.



Au arătat ca o echipă foarte slabă astăzi. Antrenorul a spus că este mulțumit de repriza a doua, dar meciul s-a terminat! E ușor să joci bine când nu joci pentru nimic”, a spus Keane, citat de Goal.com.



Liverpool a ajuns pe locul opt în Premier League, cu 18 puncte, la egalitate cu Aston Villa și Manchester United după 11 etape. Liderul Arsenal are 26 de puncte.



În următoarea etapă, ”cormoranii” vor juca pe Anfield în compania celor de la Nottingham Forest, penultima clasată, care vine după un succes în ultima etapă, scor 3-1 cu Leeds United.



VIDEO - Rezumatul partidei Manchester City - Liverpool 3-0:

