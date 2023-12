Liverpool - Arsenal, meciul zilei (19:30), analizat de Dan Chilom

de Dan Chilom

Începe seria meciurilor din trei în trei zile pentru iubitorii fotbalului din Anglia, de departe cea mai dificilă perioadă a anului pentru cluburile din Premier League care joacă non-stop în zilele ce urmează.

Azi ne îndreptăm atenția către meciul etapei, cel mai așteptat joc al momentului în fotbalul englez, între două echipe istorice, care se bat anul acesta cu șanse reale la titlul de campioană.

Liverpool vine după egalul de pe propriul teren cu United, un pas greșit am putea spune, având in vedere diferența de valoare dintre cele două la momentul actual. Trupa lui Klopp va trece printr-un alt test azi, înfruntă formația de pe prima poziție, Arsenal, care are doar un punct mai mult în clasament, vine după un meci bun și un rezultat pe măsura împotriva lui Brighton, scor 2-0.

În ultimele două întâlniri din campionat dintre cele două, s-au marcat nu mai puțin de nouă goluri, 3-2 în victoria “tunarilor” în 2022, pe Emirates, și 2-2 pe Anfield în 2023, pe 9 Aprilie.

Luna Decembrie aduce cu ea implicit și muți indisponibili. La Liverpool încontinuare îi regăsim pe nerefăcuți pe Bajcetic, Diogo Jota, Mc Allister, Robertson, Matip sau Thiago A, iar la londonezi, Mikel Arteta nu se poate baza pe Jorginho, Partey sau Tomyasu.

* Ambii tehnicieni sunt adepții sistemului 1-4-3-3.

* Declan Rice și Mohamed Salah au cele mai mari șanse să câștige premiul “ Man of the match”.

* Cele mai multe pariuri înregistrare în Anglia la acest joc , au fost pe: “peste 2,5 goluri”.

Sugestia Sport.ro

Ambele echipe marchează

Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri