Jurgen Klopp e BLESTEMAT! Inca un TITULAR din defensiva lui Liverpool s-a RUPT dupa Van Dijk si Gomez: situatie de nedescris pe Anfield

Jurgen Klopp are parte de un adevarat blestem in acest sezon la Liverpool. Dupa ce si-a pierdut ambii stalpi din centrul defensivei pentru o perioada indelungata, Van Dijk si Gomez fiind operati si cu slabe sanse de a mai evolua in acest sezon, 'cormoranii' au mai primit o veste ingrozitoare.

Andrew Robertson, titularul din flancul drept al lui Liverpool si unul dintre cei mai valorosi fundasi din lume s-a accidentat in cantonamentul echipei nationale.

Selectionerul Steve Clarke a confirmat accidentarea si a spus ca Robertson are sanse mici sa joace in urmatorul meci al Scotiei.

Potrivit acestuia, este vorba despre o accidentare la coapsa. In urma testarilor viitoare va fi stabilit cat de grava este accidentarea si perioada in care Robertson va fi indisponibil.

Steve Clarke has confirmed Andy Robertson is a doubt for Scotland’s next game with a hamstring issue.????‍♂️

Let’s hope he’s ok for Leicester next week.???? pic.twitter.com/x7QgJUcsoV