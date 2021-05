"Eheeeeee!" Nebunie in Arabia Saudita dupa ce Budescu si Damac s-au salvat de la retrogradare! Ce a postat mijlocasul roman

Damac s-a salvat de la retrogradare dupa victoria din ultima etapa!

Cu Budescu titular in meciul cu Al Taawon, Damac s-a salvat de la retrogradare prin 'dubla' din penalty inscrisa de Zelaya. Victoria a dus-o pe Damac pe locul 10, cu 36 de puncte obtinute

Mijlocasul roman a fost schimbat in momentul 74, insa a asteptat finalul meciului cu sufletul la gura, pe banca de rezerve, langa colegii lui. Dupa fluierul de final, 'Budi' a alergat pe teren si a inceput sa strige de fericire, alaturi de coechipierii sai. Fotbalistul a filmat totul si a pus clipul pe contul de Instagram.

In acest sezon, Budescu a jucat in 12 meciuri pentru Damac, perioada in care echipa sa a inregistrat patru egaluri si cinci victorii.