"Tricolorii", concurs de penalty-uri la antrenament! Care au fost ratangii si ce pedeapsa au suportat pierzatorii

Atmosfera din cadrului lotului nationalei Romaniei este una foarte buna, lucru vazut si din concursurile organizate la antrenament.

Dupa ce a pierdut calificarea la Campionatul European din aceasta vara, Romania se multumeste cu disputarea a doua amicale in urmatoarea perioada, mai exact cu Georgia, pe 2 iunie, si cu Anglia, in deplasare, pe 6 iunie.

Totusi, atmosfera din cadrul lotului pare una foarte buna si relaxata, fotbalistii fiind destinsi, parca scapati de presiunea unui sezon extenuant si neobisnuit la nivel de club.

"Tricolorii" au organizat un concurs la penalty-uri, acolo unde s-au format doua echipe, iar pierzatorii au fost nevoiti sa treaca in poarta pentru a fi "bombardati" de castigatori.

Echipa in care portar a fost Andrei Vlad de la FCSB si care i-a mai avut in componenta, printre altii, pe Vlad Chiriches, Mario Camora, Ianis Hagi sau Dennis Alibec a castigat, iar cea formata din Florin Iacob, portar, de la UTA, Deian Sorescu, Florin Tanase, Razvan Marin sau Claudiu Keseru, a fost nevoita sa stea in poarta si sa onoreze pariul pierdut.

Printre cei care au ratat s-au numarat Dennis Alibec sau Florin Tanase, recunoscuti ca fiind executanti foarte buni de penalty-uri, insa "presiunea" colegiilor si-a spus cuvantul, iar acestia au clacat.