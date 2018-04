Bayern Munchen - Real Madrid, azi la PRO TV // Cate goluri trebuie sa mai marcheze Salah in Champions League ca sa il ajunga pe Ronaldo

Topul marcatorilor din Champions League este condus de Cristiano Ronaldo.

Doar o minune mai poate face ca Ronaldo sa fie detronat din clasamentul celor mai buni marcatori din acest sezon de Champions League.

Ronaldo a inscris 15 goluri pana acum, cu cinci mai multe decat Salah si Firmino.

Liverpool, echipa care a marcat cel mai mult in acest sezon de Liga, are trei reprezentanti in top 5 golgheteri.

Topul marcatorilor:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 15 goluri // 2 assisturi

Roberto Firmino (Liverpool) - 10 goluri // 7 assisturi

Mohamed Salah (Liverpool) - 10 goluri // 4 assisturi

Sadio Mane (Liverpool) - 8 goluri // 2 assisturi

Wissam Ben Yedder (Sevilla) - 8 goluri // 0 assisturi

Topul echipelor cu cele mai multe goluri marcate:

Liverpool - 38

PSG - 27

Real Madrid - 26

Bayern Munchen - 23

Manchester City - 20