Înaintea celor două confruntări, Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, a lansat un atac dur la adresa echipei naționale și a selecționerului Gică Hagi. Prin intermediul unei postări pe Facebook, omul de afaceri și-a exprimat neîncrederea în șansele „tricolorilor” și a criticat nivelul jucătorilor, dar și strategia Federației Române de Fotbal.

„N-am văzut rege care să facă dintr-o gloabă un armăsar pur sânge”

Fostul conducător a criticat și experimentele făcute de Hagi și a sugerat că FRF ar trebui să ia în calcul inclusiv criteriul inteligenței atunci când alege un selecționer. Mai mult, Iancu a ironizat situația de la națională și a propus, în glumă, angajarea unui selecționer bazat pe inteligență artificială.

„Avem meci. Joacă echipa națională cu Polonia. Dar joacă? Avem vreo șansă? Da! Nu! Poate?! Ce oare s-a schimbat în bine de la ultimele dezamăgiri? Hagi devine la plesneală antrenorul echipei naționale de fotbal a României. Același Gică care a mai fost și nu a strălucit. Patru înfrângeri din patru jocuri oficiale. După Mircea Lucescu, FRF vine cu o nouă lovitură de imagine. Pleacă „Il Luce” și vine Regele. Rămân gloabele. Nu am văzut un rege care să facă dintr-o gloabă un armăsar pur-sânge. Aceștia trebuie crescuți. Dacă FRF a înțeles ceva din tot răul care s-a întâmplat în ultimele meciuri oficiale, cu Suedia, Bosnia, Polonia și iarăși Suedia, este acela că data viitoare, când vor oferta un selecționer, să introducă și criteriul de inteligență. Obligatoriu. Ne-am săturat de idioți (conform DEX). Altfel, vom avea și vom trăi cu aceleași speranțe deșarte, ca în final să ne lovim de permanentele dezamăgiri cu care ne-au obișnuit mai-marii îmbuibați auto-gonflabili din fotbalul românesc.

Vin următoarele meciuri ale naționalei, ambele foarte grele. Lăsați speranțele și înarmați-vă cu răbdarea unei reconstrucții, imperios necesară! Jucăm în Liga Națiunilor, în faza grupelor: cu Suedia în deplasare (evident, a fost 1 solist), cu Bosnia acasă (un 2 nefericit), cu Polonia în deplasare (1 solist) și acasă, meciul retur cu Suedia (un 2 depresiv). Greu și frustrant. Dar trebuie să conștientizăm cine mai suntem în fotbalul european. Suntem cei mici. La grupă, neimportanți!! Umplutură. Trendul este unul negativ. Moralul de competiție este zero. Experimentele lui Gică ne-au exasperat. Ce concluzii să tragi?? Cine este atât de analitic încât să culeagă toate datele, iar în final să ajungă la o formulă ideală de echipă raportată la ce jucători avem? Hagi nu poate. Îl îndemn să apeleze la inteligența artificială, AI. Este ultima soluție. Uite o idee pentru FRF: să angajeze un selecționer AI. Bășcălie!! Atât ne-a mai rămas. Cu o echipă standard, tip bătrânul Iordănescu sau Pițurcă, „autobază” și contraatac, putem să nu ne bucurăm de frumusețea fotbalului, dar să fim mulțumiți la final cu un rezultat bun. Vedem!!

Speranța a cam intrat în panică. Ce putem face sâmbătă seara?? Să ne îmbătăm de bucurie sau de dezamăgire. Atunci, hai la meci! Hai, România!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

România va întâlni Polonia sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Marți, 17 noiembrie, „tricolorii” vor juca în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, la Zenica. Ambele partide pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

După primele patru partide, România ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct. Suedia conduce cu 10 puncte, Bosnia are 8, iar Polonia se află pe poziția a treia, cu 4 puncte.