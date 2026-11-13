MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a plecat joi de la gruparea roș-albastră. El a avut patru mandate la clubul patronat de Gigi Becali.

Primul mandat al lui MM Stoica a fost în perioada 2002-2007, al doilea mandat, în 2010-2014, în timp ce al treilea mandat în 2016-2019, iar al patrulea, din 2019 până în 2026

MM Stoica, decizie categorică la o zi după plecarea de la FCSB: ”Am primit două oferte. Acum vreau să fac asta”

La televiziunea Prima Sport, Mihai Stoica a declarat că a primit joi, după plecarea de la FCSB, două oferte de la două cluburi din Superliga României, pe care le-a refuzat însă.

Fostul oficial de la gruparea roș-albastră a explicat că nu își dorește să mai activeze în cadrul niciunui club și că vrea să se concentreze pe munca de analist TV.

”Ieri am primit două oferte de la două cluburi de Liga 1. Doar întrebare. Vii? Mulţumesc, nu pot. Nu sunt în stare să merg în altă parte cum am făcut-o în 2007 când am plecat la Urziceni. Atunci aveam 42 de ani, acum am aproape 62. Atunci aveam un pariu de câştigat şi am jucat bine cărţile, acum am linişte şi stabilitate din alt punct de vedere.

Vreau să-mi schimb meseria. Am făcut în paralel, acum vreau să rămân doar analist TV. Cred că sunt, cred că mă calific pentru asta”, a spus Mihai Stoica.

Gigi Becali, ”acuzat” după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Mă gândesc la Compagno!”

Transferurile făcute în vară l-au nemulțumit profund pe finanțatorul lui FCSB, iar cel mai tare l-a dezamăgit Aymen Boutoutaou.

Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Gigi Becali a pornit revoluția care a culminat cu despărțirea de Mihai Stoica. Gigi Becali l-a adus în cadrul clubului pe Bogdan Costicea pentru a se ocupa de transferuri, în timp ce a anunțat că Mihai Stoica nu va mai avea putere de decizie.

La scurt timp după anunțul finanțatorului de la FCSB, Mihai Stoica a decis să părăsească clubul.

Florin Gardoș crede că totul a pornit de la nemulțumirile lui Gigi Becali. Cu toate acestea, Gardoș crede că Gigi Becali nu a procedat tocmai corect. Chiar dacă el este cel care investește în club, nu puține au fost dățile în care Gigi Becali a greșit și el la transferuri. Cel mai bun exemplu este, după părerea lui Gardoș, cel al lui Andrea Compagno, pe care Gigi Becali l-a transferat pentru 1,5 milioane de euro, dar l-a cedat pentru doar 120.000 de euro.

”Totul a pornit de la domnul Becali, care e clar că e nemulțumit de felul în care arată echipa în acest moment. E o discuție lungă. Câte transferuri nu au fost pe care le-a făcut patronul pe bani și nu au fost în regulă? Jucători care veneau pe sume de 1,8 milioane. Să zicem că Politic e încă acolo, deși pare greu în momentul de față, poate oricând să își revină și să fie titular, dar mă gândesc la Compagno care a venit pe bani mulți, dar a plecat pe bani puțini”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.