Nemulțumit de situația echipei, Gigi Becali a început o adevărată revoluție la FCSB. Patronul roș-albaștrilor i-a demis pe directorul sportiv Florin Cernat și pe secundul Alin Stoica, în timp ce pe Lucian Filip l-a trimis la echipa a doua.

Mihai Stoica l-a contactat pe Elias Charalambous

În schimb, Gigi Becali i-a adus în club pe Mihai Pintilii și pe Costin Curelea pentru a-i fi secunzi lui Laurențiu Reghecampf.

La scurt timp după ce finanțatorul de la FCSB a anunțat aceste decizii, Mihai Stoica și-a prezentat demisia de la FCSB. Deși susținuse că postul lui MM Stoica nu este în pericol, Becali anunțase că ”puterile” sale vor fi mult diminuate.

Înainte de a pleca de la FCSB, Mihai Stoica a încercat să îl convingă pe Gigi Becali să îl păstreze în cadrul clubului pe Alin Stoica, însă, deși inițial a fost de acord, finanțatorul s-a răzgândit când a auzit părerea suporterilor.

Mihai Stoica a încercat însă să îi găsească un nou angajament lui Alin Stoica. Potrivit Trumedia, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB l-a contactat pe Elias Charalambous, fostul antrenor al roș-albaștrilor, care se află în prezent pe banca tehnică a lui Levadiakos.

Când Elias Charalambous a semnat în Grecia, tehnicianul l-a dorit în staff-ul său și pe Alin Stoica, însă, la acel moment, acesta a refuzat propunerea.