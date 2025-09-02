OFICIAL PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! ”Ciao, Gigio”

PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! &rdquo;Ciao, Gigio&rdquo; Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portarul italian va evolua în Premier League.

TAGS:
Gianluigi DonnarummaManchester CityPSGAC MilanPremier League
Din articol

Manchester City a anunţat, marţi, transferul lui Gianluigi Donnarumma de la PSG, unde juca din 2021.

Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florenţa, nu departe de Coverciano, baza echipei naţionale italiene, şi a semnat un contract pe cinci sezoane.

Valoarea transferului este estimată la 35 de milioane de euro.

AC Milan, PSG și, acum, Manchester City

Donnarumma a ajuns liber de contract la Paris Saint-Germain în 2021, venind de la AC Milan.

La clubul francez, internaţionalul italian (74 de selecţii) a disputat 161 de meciuri în toate competiţiile.

A câştigat o Ligă a Campionilor (2025), patru titluri de campion al Franţei (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe ale Franţei (2024, 2025) şi trei Supercupe ale (2022, 2023, 2024).

news.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce atacant a pierdut Rom&acirc;nia! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
Ce atacant a pierdut România! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
ULTIMELE STIRI
Bilanțul rom&acirc;ncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a c&acirc;știgat premiul cel mai mare
Bilanțul româncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a câștigat premiul cel mai mare
Avery Skinner, de neoprit! SUA este &icirc;n sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin
Avery Skinner, de neoprit! SUA este în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin
Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă &icirc;n sferturile US Open
Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă în sferturile US Open
S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: &bdquo;Am discutat cu d&acirc;nsul&ldquo;
S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: „Am discutat cu dânsul“
Chivu și Inter exultă: au scăpat de atacantul care lua 3 milioane de euro pe an!
Chivu și Inter exultă: au scăpat de atacantul care lua 3 milioane de euro pe an!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;E greu de recunoscut!&rdquo; Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Rom&acirc;nul s-a aflat pe lista lui Flick

”E greu de recunoscut!” Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Românul s-a aflat pe lista lui Flick

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Un club din Superligă a dat lovitura și &icirc;ncasează 4.500.000&euro;!

Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000&euro; semnează &icirc;n Superligă

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000€ semnează în Superligă

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: &rdquo;Ajungi să spui din nou acea vorbă...&rdquo;

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: ”Ajungi să spui din nou acea vorbă...”

CITESTE SI
Putin a numit doi &bdquo;vinovați&rdquo; pentru &bdquo;criza&rdquo; din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China

stirileprotv Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!