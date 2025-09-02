Manchester City a anunţat, marţi, transferul lui Gianluigi Donnarumma de la PSG, unde juca din 2021.

Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florenţa, nu departe de Coverciano, baza echipei naţionale italiene, şi a semnat un contract pe cinci sezoane.

Valoarea transferului este estimată la 35 de milioane de euro.

AC Milan, PSG și, acum, Manchester City



Donnarumma a ajuns liber de contract la Paris Saint-Germain în 2021, venind de la AC Milan.

La clubul francez, internaţionalul italian (74 de selecţii) a disputat 161 de meciuri în toate competiţiile.

A câştigat o Ligă a Campionilor (2025), patru titluri de campion al Franţei (2022, 2023, 2024, 2025), două Cupe ale Franţei (2024, 2025) şi trei Supercupe ale (2022, 2023, 2024).

