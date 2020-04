Incredibil | Are cel mai mare salariu de la echipa, insa poate ajunge sa se antreneze cu juniorii! Situatie fara precedent pentru jucatorul care castiga peste 30 de milioane de euro pe an

Un jucator de la Manchester United se afla intr-o situatie critica.

Jucatorul celor de la Manchester United, Alexis Sanchez (31 de ani), se afla imprumutat la Inter Milano, dar lucrurile pot lua o intorsatura urata pentru el.

Potrivit presei din Anglia, nici Manchester United si nici Inter nu il mai doresc pe fotbalistul chilian, iar viitorul acestuia este incert. Alexis Sanchez este cel mai bine platit jucator din lotul lui United, cu un salariu de 31,2 milioane de euro pe sezon, insa a dezamgit crunt atat in Premier League cat si in Serie A.

Potrivit The Sun, Inter nu vrea sa activeze clauza de cumparare a fotbalistului si exista sansa in momentul in care va reveni in Anglia, la Manchester United, sa se antreneze cu juniorii.