Momente DRAMATICE la Leipzig - Tottenham! Un mijlocas al nemtilor a primit o minge in cap si a SPERIAT tot stadionul! Ce s-a intamplat

Faza s-a petrecut in minutul 52, cand o minge i-a ricosat in figura lui Nordi Mukiele, mijlocasul lui Leipzig.

Acesta s-a prabusit pe gazon si nimeni nu se astepta ca lucrurile pot fi atat de grave, insa cand au vazut ca a ramas nemiscat pe gazon spiritele s-au incins si medicii au venit de urgenta.

Mukiele si-a revenit in cele din urma, dar a fost scos pe targa din teren si dus direct la spital.

