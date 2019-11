IMPRESIONANT! Max Taylor face parte din lotul lui United pentru meciul cu Astana la DOAR 12 luni dupa ce a inceput chimioterapia impotriva cancerului

Fundasul de 19 ani a fost diagnosticat cu cancer la inceputul anului, moment in care a inceput tratamentul cu chimioterapie pentru a combate boala. S-a intors la antrenamente in luna septembrie, iar pe teren a revenit luna trecuta, pentru echipa Under 23 a lui Manchester United, in victoria cu Swansea, 4-1.

Conform BBC, jucatorul a fost premiat cu prezenta in lotul "diavolilor rosii" pentru meciul cu Astana de joi seara, din Europa League.

Intr-un interviu pentru BBC Sport, Max Taylor a vorbit despre momentul in care a aflat diagnosticul crunt.

"Primul meu gand a fost: "Voi mai juca fotbal?". Insa, ajungi in punctul in care inchizi usa, esti singur, nu poti dormi si singurul lucru la care te poti gandi este: "Asta este serios, m-ar putea omori". M-am verificat, am simtit o umflatura. Doctorul s-a uitat peste o ecografiie si a zis ca este normal, doar un chist, ceva comun la adolescenti.

Dupa o saptamana de antibiotice, m-am intors, iar umflatura crescuse. Mi s-a spus ca este un chist, insa inauntrul sau se afla o celula canceroasa de 30 mm. Mama mea a izbucnit in lacrimi, eu eram atat de socat, incat nu stiu cum de nu am inceput sa plang. Am aflat ca s-a extins la abdomen si la cateva ramificatii ale plamanilor.

Am inceput chimioterapia, imi amintesc prima noapte ca fiind ingrozitoare. Eram treaz din cauza acestui lucru numit sindromul asemanator febrei. Esti treaz, tremuri, transpiri dar simti ca ingheti in acelasi timp.

Nu vreau ca lumea sa isi aminteasca de mine ca am invins cancerul. Este o parte din mine, dar asta nu defineste ceea ce fac. M-a invatat sa apreciez lucrurile pe care le iubesc", a declarat Max Taylor.

"All you're thinking is this is serious, this could end my life"

Manchester United defender Max Taylor opens up on his battle with testicular cancer.

The 19-year-old is in the Reds squad for tomorrow's Europa League tie against Astana #MUFC pic.twitter.com/MCIq3o7fjG