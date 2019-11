Cum si-a ruinat cariera "Ronaldo al Italiei" dupa ce a adus campionatul pentru Man United

Un fotbalist trece in cariera deseori de la agonie la extaz sau invers.

Acelasi lucru s-a intamplat si cu Macheda. Atacantul care era introdus de Sir Alex Ferguson pe finalul unei partide pe muchie de cutit cu Stoke City, iar golul sau aducea 3 puncte de aur pentru United.

Avea doar 17 ani si aducea titlul pe Old Trafford. Dupa super performanta din 2009 i-au oferit un contract valabil pe inca 5 ani, dar n-a reusit sa confirme.

"Sir Alex a decis sa ma imprumute. Echipe precum Everton si Sunderland erau interesate de mine, iar antrenorul era convins ca trebuie sa ma imprumute in Anglia. Eu imi doream insa sa joc in Serie A si asta a fost probabil cea mai mare greseala a carierei mele", declara Macheda pentru ESPN in 2017.

S-a dus la Sampdoria si a facut cuplu in atac cu Pazzini dupa ce Cassano tocmai plecase de la echipa. A inceput bine si a marcat in primul sau meci contra lui Udinese, dar apoi lucrurile au luat o intorsatura incredibila.

Pazzini a fost vandut mai apoi, iar toata responsabilitatea pica pe umerii pustiului de 19 ani imprumutat de la United.

Dupa un singur gol la Sampdoria a venit imprumuturi la QPR si Stuttgart unde nu a marcat deloc. Apoi la Doncaster 3 goluri in 15 meciuri, iar o perioada mai buna a regasit in 2014 la Birmingham cu 18 prezente si 10 reusite.

Acum Macheda joaca in Grecia la Panathinaikos unde a ajuns de la divizionara secunda din Italia, Novara.