Arlauskis e cel mai bun portar al etapei in Europa League! Cum arata echipa ideala

Lituanianul a fost inclus in echipa etapei din Europa League

Portarul lituanian a avut o evolutie exceptionala in victoria a CFR-ului cu Rennes, scor 1-0, iar acest lucru i-a determinat pe cei de la UEFA sa-i ofere titlul de cel mai bun goalkeeper al etapei.

Dupa meci, Dan Petrescu a declarat: "Lui Arlauskis i-as da 10. Ce a facut astazi, a fost extraordinar. S-a vazut in timpul meciului, Arlauskis a fost extraordinar, el ne-a salvat. Noi lucram fazele fixe, s-a vazut si astazi."

Cu victoria obtinuta in fata francezilor, echipa din Gruia este pe locul 2 in grupa, cu 9 puncte, cu unul mai putin decat lideurl Celtic. Pentru a se califica in primavara europeana, CFR mai are nevoie de un singur punct in ultimele 2 meciuri ramase.

Echipa ideala

Arlauskis (CFR Cluj), Ranftl (LASK Linz), Lopez (Espanyol), Vanheusden (Standard Liege), Corchia (Espanyol) Idrissi (AZ Alkmaar), Granero (Espanyol), Souza (Apoel Nicosia), Melendo (Espanyol), Munir (Sevilla), Munas Dabbur (Sevilla)

