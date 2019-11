"E un record pentru mine, a fost prea mult!" Dan Petrescu acuza oboseala dupa meciurile din Europa League! Pronostic pentru Contra: "Batem 2-1 Suedia si facem egal in Spania"

Din articol Dan Petrescu a vorbit despre meciurile echipei nationale:

Meciul Dinamo - CFR Cluj s-a incheiat cu scorul 0-0.

Meciul dintre cele doua echipa nu a avut parte de foarte multe ocazii. Dan Petrescu l-a odihnit pe Omrani si nu a reusit sa inscrie. De partea cealalta, Dinamo a avut o bara a lui Ciobotariu si inca o ocazie a lui Moldoveanu. Antrenorul celor de la CFR a acuzat oboseala jucatorilor cauzata de meciurile din Europa League:

"Jucam impotriva unei echipe foarte bune, era foarte important sa nu gresim. Prima repriza a fost una inchisa nu au fost foarte multe ocazii. In repriza a doua nu tin minte nicio ocazie a lui Dinamo. Din pacate, eu cred ca a fost un penalty clar la Paun.

Am vrut sa intru cu doi mijlocasi mai agresivi la mijloc si Pereira nu a intrat deloc bine in meci. Cred ca acele schimbari au fost inspirate, dar din pacate au adus doar un punct. Clasamentul e foarte strans si se poate intampla orice.

M-am uitat la rezultate, Lazio a castigat cu 4-2, dar lotul lor e mult mai valoros. Rennes a castigat cu 3-1. Lazio e pe locul trei si Rennes daca isi castiga restanta ajunge pe locul 2. Celtic e pe primul loc in Scotia. Jucam cu adversari de mare valoare care ne solicita. Dar voi continua pe linia asta pentru ca nu avem ce face. Dupa pauza avem 8 meciuri, nici nu stiu cum sa facem. O sa avem un program infernal. Se odihnesc acum trei zile, dupa care va fi un meci amical ca sa nu isi iasa din ritm.

Arlauskis a aparat bine azi, daca primeam gol acolo era foarte greu. Ca si portar daca gresesti se vede imediat", a spus Dan Petrescu.

"Daca as fi la nationala as fi criticat, chiar daca eram calificati tot se gasea ceva. Nu cred ca daca voi fi la nationala nu voi avea parte de alt tratament. Asa de multe meciuri ca antrenor, eu nu am avut. 30 de meciuri din vara si pana acum, e un record pentru mine si cred ca si pentru CFR. Mie imi place sa muncesc zi de zi, dar momentul acesta a fost prea mult. E foarte greu sa gestionezi aceste situatii. Fiind la campioana trebuie sa castigi meci de meci. Sunt convins ca Deac va juca cu Suedia, nu stiu daca Cosmin crede la fel, iar cu Burca nu ii va fi usor selectionerului sa il bage, dar daca va juca eu am incredere in el. Au jucat cu echipe puternice si sunt pregatiti. Batem 2-1 Suedia, sa tineti minte si facem egal in Spania, 1-1", a mai spus Dan Petrescu la finalul partidei.