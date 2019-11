UEFA a sanctionat doua echipe din grupa CFR-ului! Suporterii celor doua cluburi au avut scandari si bannere interzise la meciurile din Europa League

Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis sanctionarea gruparilor Paris Saint-Germain, Bruges, Celtic, Lazio, Malmo si Copenhaga, ca urmare a abaterilor inregistrate la meciurile din Champions League si Europa League.

Celtic si Lazio sunt in grupa CFR-ului din Europa League si cele doua echipe s-au atacat reciproc in ultimele doua meciuri. Scotienii au fost amendati cu 15.000 de euro pentru scandari interzise si un banner interzis si Lazio a primit o amenda de 10.000 de euro pentru scandari interzise.

UEFA a sanctionat si federatiile din Muntenegru si Kosovo. Cele doua nationale au jucat pe 14 octombrie meciul din preliminariile Campionatului European, incheiat cu victoria kosovarilor cu 2-0.

Federatia din Kosovo a primit o amenda de 5.000 de euro pentru aruncarea de obiecte, pe cand cei din Muntenegru au fost amendati cu 15.000 de euro pentru aruncarea de obiecte si incidente in public.

