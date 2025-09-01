”Cormoranii” au vrut să îl transfere pe fundașul celor de la Crystal Palace, Marc Guehi, iar după ce cele două formații s-au înțeles în privința sumei de transfer, fotbalistul a primit permisiunea de a începe formalitățile pentru transfer.

Transferul lui Marc Guehi la Liverpool a picat

Guehi a avut programată vizita medicală la Londra în cursul zilei de luni, însă, conform BBC, mutarea a picat în ultimul moment. Motivul? Cei de la Crystal Palace s-au răzgândit după ce nu i-au putut găsi un înlocuitor stoperului de 25 de ani.

Jucătorul pe care îl doreau în locul lui Guehi, Igor Julio, a decis să semneze cu West Ham. Deși au mai transferat un fundaș central, pe Jaydee Canvot, de la Toulouse, cei de la Crystal Palace și-au dorit să aibă și o a doua opțiune.

Astfel, Marc Guehi se va întoarce la Crystal Palace, însă viitorul său pe termen lung rămâne incert, deoarece fundașul i-a anunțat deja pe cei din conducerea clubului că nu își dorește să își prelungească înțelegerea.