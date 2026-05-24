Cu soarta titlului decisă deja, la mijlocul săptămânii, după ce Arsenal a devenit noua campioană din Premier League, cele mai așteptate meciuri din weekend, în ultima etapă, au fost Tottenham – Everton și West Ham – Leeds.

Explicația a fost legată de situația din subsolul clasamentului, unde Tottenham și West Ham s-au aflat într-un duel de la distanță pentru rămânerea în Premier League. În aceste condiții, pe ambele stadioane s-a jucat aprig, pe viață și pe moarte!

Din păcate, în prima repriză a întâlnirii Tottenham – Everton a fost sărit calul, cum s-ar zice! Pentru că, în minutul 20, Micky van de Ven (25 de ani) a fost victima unui fault criminal. Atât de dură a fost intrarea asupra stoperului de la Tottenham, încât lui van de Ven i-au dat lacrimile de durere! Și, probabil, și de frică, în condițiile în care stoperul olandez e în lotul țării sale pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).