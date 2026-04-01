Giuleștenii vor juca și meciul cu U Cluj cu zece sectoare închise.

Robert Niță: ”Dacă vorbim de gravitate, e mai grav unul sau două bannere cu tentă rasistă decât două pocnitori!”

Robert Niță, apropiat al lui Dan Șucu și al clubului Rapid, a reacționat după sancțiunea primită de giuleșteni pentru incidentele din meciul cu Dinamo.

Fostul fotbalist crede că LPF și FRF ar trebui să țină cont că o astfel de suspendare afectează grav bugetul cluburilor, mai ales că este amendată recidiva, fără să se țină cont de gravitatea incidentelor.

”Afectează, pentru că Rapid este în lupta pentru titlu, iar fotbalul este pentru suporteri.Noi vrem să promovăm, să îl dezvoltăm. Închiriem stadioane pentru festivalul micilor, să vindem scovergi, să facem drifturi, echipele trebuie să își caute alte locuri pentru disputarea meciurilor.

Regulamentul este rigid și aspru. Fiecare sancțiune, la următoarea se majorează cu 50%. Haideți, domnilor, să judecăm gravitatea situațiilor, nu faptul că un club sau altul este recidivist, pentru că recidivă înseamnă și dacă dai cu o petardă sau cu o fumigenă, nu cu 30, 50 sau 200.

Eu înțeleg că vrem să protejăm spectatorii, că trebuie să fie un loc civilizat, dar fotbalul este pentru spectatori. Regulamentele sunt învechite. Drept dovadă, și Senatul a modificat Legea 4. Cei de la LPF și FRF ar trebui să țină cont. Fotbalul românesc nu stă bine financiar.

Rapidul plătește în cazul de față și a plătit și anul trecut sute de mii de euro amendă. La meciul cu U Cluj, Rapid va juca cu zece sectoare închise. Asta înseamă o gaură în buget. Meciul cu FC Argeș se va disputa fără suporteri. Este o pagubă. Omul vrea să meargă la stadion, ce vină au suporterii de la Pitești? Rapid plătește pentru recidivă, hai să vedem gravitatea faptelor. Au fost două petarde mari și late la meciul cu Dinamo. Dacă vorbim de gravitate, e mai grav unul sau două bannere cu tentă rasistă decât două pocnitori.

Domni de la Ligă ar trebui să promoveze fenomenul, să țină cont că e un spectacol nu numai fotbalistic, sunt rivalități între galerii, nu poți să judeci tot timpul recidiva”, a spus Robert Niță pentru PRO TV și Sport.ro.

Robert Niță crede că Rapid poate apela, însă, la o modalitate prin care să fenteze sancțiunea și să aibă, totuși, parte de suporteri.

”Sunt anumite portiție, s-a mai întâmplat și la echipa națională, poate cu doamne, copii, cu un număr corect de însoțitori pentru copiii respectivi. Ar fi bine dacă organele abilitate vor permite accesul copiilor pe stadion, însoțiți de un adult, doi”, a adăugat fostul jucător al lui Rapid.