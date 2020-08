Zidane a mai cucerit un trofeu inainte de returul cu City! "A realizat ceva ce nimeni nu a mai reusit!" 

Publicatia L'Equipe a votat care este cel mai bun antrenor din lume.

Jurnalistii francezi si-au desemnat compatriotul, pe Zinedine Zidane, cel mai bun tehnician din acest sezon, dupa ce acesta a reusit sa castige titlul in La Liga pe banca lui Real Madrid.

Pe locul 2 in clasamentul intocmit de L'Equipe se afla Jurgen Klopp, campion in Premier League alaturi de Liverpool, in timp ce podiumul este completat de Pep Guardiola, antrenor care are sansa de a-i elimina echipa lui Zidane din Champions League in aceasta saptamana.

"Zidane este un antrenor cu experienta la un singur club, unde foarte rar a cunoscut infrangerea. Un antrenor care a realizat ceea ce niciun alt predecesor al sau n-a reusit: sa castige 3 trofee UEFA Champions League consecutive, in 2016, 2017 si 2018. A revenit la Real Madrid, pe urmele pasilor sai de glorie, si a castigat un nou titlu de campion al Spaniei.

Guardiola are altceva: dogma, documentare continua, virtuozitatea jocului colectiv, tactici ametitoare si constanta (198 puncte in 2 sezoane, intre 2017 si 2019). Cu toate acestea, nu are totul. El isi alege fundasii la fel cum isi alege mijlocasii sau atacantii", au notat jurnalistii din Franta.