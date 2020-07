Sponsorizare de forma? Schema ULUITOARE prin care seicii lui City ar fi pompat zeci de milioane in club. Au aparut dovezile

Sponsorizarea din partea Etihad ar fi doar un paravan pentru seicii care pompeaza bani in echipa lui Guardiola!

Chiar daca a scapat la TAS de condamnarea primita din partea UEFA pentru incalcarea regulilor de fair play financiar, problemele nu s-au terminat pentru Manchester City. Englezii fusesera initial condamnati la doi ani de suspendare din competitiile europene si o amenda in valoare de 30 de milioane de euro. La TAS, insa, avocatii au decis sa anuleze definitiv suspendarea din Europa si sa reduca amenda de la 30 la 10 milioane de euro.

Tot scandalul a pornit dupa ce au fost descoperite mail-uri ale clubului despre care oficialii 'cetatenilor' au declarat ca au aparut in urma unor actiuni 'criminale'. Documentele primite initial de UEFA demonstrau ca banii primiti in urma contractului de sponsorizare cu Etihad veneau, de fapt, in mare parte dinspre seicul Mansour!

Pentru sezoanele 2012-2013, 2013-2014 si 2015-2016, compania Etihad ar fi trebuit sa plateasca 35, 65 si 67,5 milioane de lire catre clubul din Manchester, insa se pare ca suma reala pe care a primit-o City din partea companiei aeriene a fost de doar 8 milioane de lire anual! Restul banilor au venit direct de la Mansour, prin intermediul companiei sale Abu Dhabi United Group. Modalitatea aceasta de finantare este ilegala, conform regulamentului UEFA. Practic, cluburile nu pot primi sume uriase de bani din partea unor patroni, iar seicul de la City ar fi fentat sistemul prin folosirea companiei Etihad Airways ca paravan pentru activitatea lui de pompat bani in echipa lui Guardiola.

Atunci cand autoritatile de la UEFA si TAS au solicitat 'cetatenilor' mail-urile dintre reprezentantii clubului si sponsorul Etihad, englezii au refuzat. Daca UEFA a considerat ca dovezile sunt suficiente pentru o sanctiune drastica, TAS a intors decizia forului fotbalistic si a pedepsit-o pe City nu pentru incalcarea regulilor, ci doar pentru refuzul de a prezenta documentele!

Dupa incheierea procesului, insa, nemtii de la Der Spiegel, pe care ii citeaza The Guardian, au pus mana pe alte dovezi uluitoare despre activitatea lui City, gratie unui hacker portughez. Un e-mail publicat de cotidianul german dateaza din decembrie 2013 si este un raspuns al lui Simon Pearce, membru important din echipa de conducere a lui City, si un reprezentant al Etihad Airways.

Subiectul e-mailului ar fi fost "plati", iar Pearce ar fi prezentat intr-o maniera explicita 'schema' celor de la Etihad.

"Ar fi trebuit sa primim 99 de milioane de lire (n.r. 31,5 pentru sezonul 2012-2013 si 67,5 pentru sezonul 2013-2014), dintre care voi sa ne dati 8 milioane. Trebuia sa va trimit 91 de milioane, dar v-am trimis doar 88,5. Va datorez 2,5 milioane"

Altfel spus, circuitul banilor la City presupunea ca Etihad sa dea clubului sume imense de bani, din care ar fi acoperit, insa, doar 8 milioane de lire! Restul, veneau de la seici catre compania aeriana, care apoi ii completa si ii trimitea clubului.

Mai mult decat atat, Pearce oferea si metode prin care sa se rezolve problema datoriei de 2,5 milioane de lire. City a refuzat sa explice de ce zeci de milioane de lire erau trimise catre Etihad. Englezii au emis un comunicat in care ii acuza pe ziaristii nemti ca vor doar sa "puna paie pe foc intr-un caz care deja a fost judecat, dupa proceduri elaborate, de o curte de arbitraj sportiv".