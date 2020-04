Guardiola se mai si refuza! Un fost jucator de sub comanda antrenorului a spus "Nu" unui transfer la Manchester City

Manchester City doreste intarirea echipei, insa banii seicilor se mai si refuza.

Kingsley Coman este dorit de Guardiola la Manchester City pentru a intari echipa si pentru un plus de viteza. Cu toate acestea, francezul Coman nu doreste sa plece de la Bayern Munchen, club unde se simte foarte bine, potrivit The Sun.

Coman s-a alaturat lui campionilor din Bundesliga sub forma de imprumut, in 2015, atunci cand antrenor era chiar Guardiola. Atacantul a venit sub forma de imprumut de la Juventus, fiind achitata suma de transfer un an mai tarziu.

In ciuda succesului la clubul bavarez, Coman nu exclude o plecare: "Nu stiu ce vreau in 5 ani, asa ca totul este posibil. Vreau sa raman cat mai mult timp la un nivel inalt si sa castig titluri, iar cu Bayern pot face asta.", a spus francezul. Acesta a avut cuvinte de lauda la adresa fostului antrenor, Pep Guardiola: "Pentru un jucator de profilul meu, cu pozitia in banda si care loveste bine mingea, el este cel mai bun antrenor. As spune ca Guardiola este cel care m-a facut sa joc putin mai regulat. Nu mi-a cerut statistici si m-a apreciat foarte mult."

Bayern doreste aducerea lui Sane de la City si l-ar fi inclus pe Coman in tranzactie. Cu toate acestea, bavarezii au si solutia David Alaba pentru a oferi un jucator la schimb in Anglia.

Coman are un palmares impresionant si la doar 23 de ani este campion in Franta, Italia si Gemania. A trecut pe la Paris Saint Germain si Juventus si a cucerit cate doua titluri la aceste echipe. Cu Bayern a reusit sa castige de patru ori campionatul si doua Cupe ale Germaniei.