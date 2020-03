Surpriza TOTALA! Seicii de la City ar fi luat legatura cu antrenorul pe care-l vor dupa Guardiola! Anuntul momentului in Premier League

Miliardarii din Anglia au timp sa-si faca planuri pe perioada pandemiei de coronavirus.

Dupa un sezon sub asteptari, Guardiola ar fi tentat sa plece de la City. Decisiva pentru hotararea managerului catalan ar fi replica asteptata de la TAS in privinta suspendarii primite de City de la UEFA. Daca echipa de pe Etihad ramane in afara Champions League, Guardiola ar urma sa plece dupa ce actualul sezon se termina.

Seicii din fruntea clubului au pregatit deja planul B. Fie ca raman acum fara Guardiola, fie la anul, cand contractul ii expira, milionarii au facut lista de inlocuitori.

Casa de pariuri Ladbrokes il plaseaza in topul preferintelor lui City pe Mauricio Pochettino. Argentinianul are o cota de 2,5, in scadere fata de acum o luna. Din asta, fanii inteleg ca au existat contacte intre parti, modificarea cotelor fiind de regula un semnal important pe care casele de pariuri il dau. In mod surprinzator, Pochettino e si favoritul rivalei United in eventualitatea despartirii de Ole Gunnar Solskjaer!

Cotati cu sanse importante sa vina la City mai sunt Brendan Rodgers (cota 5) si Nuno Espirito Santo (8), ambii cu rezultate excelente pe bancile lui Leicester, respectiv Wolves in ultimul sezon.

Pep Guardiola, 49 de ani, e din 2016 la Manchester City, alaturi de care a castigat doua titluri in Premier League.

