Manchester City se pregateste pentru despartirea de Guardiola! Oficialii clubului au alcatuit o lista de posibili inlocuitori pentru antrenorul spaniol

Manchester City s-ar putea desparti de Pep Guardiola la finalul sezonului.

Desi antrenorul spaniol se afla sub contract cu Manchester City pana la finalul sezonului urmator, conducerea "cetatenilor" a alcatuit o lista de potentiali inlocuitori pentru tehnician, conform The Athletic. Sefii gruparii engleze au identificat 3 antrenori care ar putea sa-l inlocuiasca pe Guardiola.

Conform sursei citate, Patrick Vieira este printre favoritii care ar putea sa-i ia locul lui Pep. Antrenorul francez, in prezent aflat la conducerea bancii tehnice a lui Nice, a mai lucrat la Manchester City, pregatind echipa U23 a clubului.

Guardiola a castigat 6 trofee majore in 3 sezoane si jumatate pe banca "cetatenilor". Daca va pleca de la formatia engleza, antrenorul ar putea ajunge la Juventus sau Paris Saint-Germain, cele 2 cluburi fiind interesate de serviciile lui.

Manchester City se aflla pe pozitia secunda in Premier League, cu 57 de puncte, la 25 de puncte sub liderul Liverpool. "Cetatenii" au invins-o cu 2-1 pe Real Madrid, in Spania, in cadrul mansei tur a optimilor de finala Champions League.