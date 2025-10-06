Spaniolul, mai rapid decât Ferguson și Wenger

După victoria cu Brentford (1-0), Pep Guardiola a ajuns la 250 de victorii în premier League, performanță atinsă mai repede decât orice alt manager din istoria campionatului englez. Managerul lui Manchester City a atins această bornă în 359 de meciuri, în timp ce legendarii Alex Ferguson (Manchester United) și Arsene Wenger (Arsenal) au avut nevoie de 404 partide, respectiv 423 meciuri.



"Este o onoare să fiu alături de manageri precum Ferguson și Wenger. Mulțumesc clubului, jucătorilor și întregului staff. Am atins această performanță mai repede, mai bine și mai repede și sunt foarte fericit pentru asta. Acum țintim spre încă 250 de victorii", a declarat Guardiola după meci.



Antrenorul spaniol se află pe locul al patrulea în topul all-time al victoriilor înregistrate în Premier League, după Alex Ferguson (810 meciuri - 528 victorii / Manchester United), Arsene Wenger (825 meciuri - 475 victorii / Arsenal) și David Moyes (722 meciuri - 279 de victorii / Everton, Manchester United, Sunderland, West Ham United).



Guardiola are un palmares fabulos ca antrenor

Pep Guardiola (54 de ani) a jucat ca mijlocaș la Barcelona, Brescia, AS Roma, Al Ahli și Dorados de Sinaloa. Ca antrenor le-a pregătit pe Barca Atletic (2007-2008), FC Barcelona (2008-2012), Bayern Munchen (2013-2016) și Manchester City (2016-prezent).



În palmares de tehnician are Champions League (x3), UEFA Super Cup (x4), FIFA Club World Cup (x4), La Liga (x3), Copa del Rey (x2), Supercopa de Espana (x3), Bundesliga (x3), DFB-Pokal (x2), Premier League (x6), FA Cup (x2), EFL Cup (x4), FA Community Shield (x3), dar și distincțiile individuale Don Balon Award (x2), Miguel Munoz Trophy (x2), Onze d'Or Coach of the Year (x3), World Soccer Magazine World Manager of the Year (x2), IFFHS World's Best Club Coach (x2), UEFA Team of the Year Best Coach (x2), La Liga Coach of the Year (x4), FIFA World Coach of the Year (1), Globe Soccer Awards Coach Career Award (1), Globe Soccer Awards Coach of the Century (2020), Premier League Manager of the Season (x5), LMA Manager of the Year (x3), LMA Premier League Manager of the Year (x4), League Managers Association (LMA) Hall of Fame, UEFA Men's Coach of the Year (1), The Best FIFA Football Coach (1), Real Orden del Merito Deportivo (medalia de aur) și Catalan of the Year Award (2009).

