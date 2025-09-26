Manchester City a anunțat oficial prelungirea contractului lui Nico O’Reilly până în 2030. Tânărul de 20 de ani, produs al academiei, a impresionat în ultima vreme, iar Pep Guardiola se bazează pe el ca pe un jucător-cheie în anii următori.



Nico O’Reilly a semnat până în 2030



O’Reilly, care a evoluat ca mijlocaș ofensiv și a fost transformat ulterior în fundaș stânga, a debutat în Community Shield și a strălucit în sezonul precedent cu 21 de meciuri și cinci goluri. În acest start de sezon, a fost titular în ultimele patru partide ale lui City.



„Aceasta este o zi pe care nu o voi uita niciodată. Am venit la City de la opt ani, iar să joc în prima echipă este un vis devenit realitate. Să fiu recompensat cu un nou contract este cu adevărat special. Îmi doresc să continui să mă perfecționez în fiecare zi și să devin cel mai bun jucător posibil. Cu Pep Guardiola ca antrenor, știu că pot face asta”, a spus puștiul pentru site-ul oficial al clubului.

