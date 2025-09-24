Meciul a fost un duel tactic neașteptat. În loc să își impună jocul de posesie caracteristic, Guardiola a adoptat o strategie amintind de Jose Mourinho, lăsându-i lui Arsenal inițiativa, așezându-se într-un bloc defensiv jos și mizând pe contraatacuri rapide. Planul a fost aproape de perfecțiune, însă o singură eroare de poziționare în minutele de final a permis ca pasa sclipitoare a lui Eberechi Eze să ajungă la Martinelli, care a finalizat elegant.



Strategia lui Mourinho, partitura lui Guardiola



Abordarea lui Manchester City a fost reflectată în statistici rar întâlnite în era Guardiola. Echipa sa a înregistrat o posesie de doar 32%, cea mai mică valoare atinsă vreodată de o echipă antrenată de el în 601 meciuri de campionat. Mai mult, City a avut doar opt atingeri de balon în careul advers, un alt record negativ în Premier League sub comanda sa.



Tehnicianul spaniol a pus această prudență pe seama oboselii acumulate după meciul de la mijlocul săptămânii din UEFA Champions League. „Ei [Arsenal] au fost mai buni - iar noi am fost incredibil de obosiți”, a fost analiza lui Pep pentru Sky Sports, explicând de ce echipa sa a preferat să se apere mai mult. „Încercăm să nu jucăm așa. Dar când adversarul este mai bun și noi ne apărăm mai jos, vom încerca să lovim pe contraatac.”



Dacă Mikel Arteta poate fi criticat pentru o oarecare precauție în debutul partidei, el a demonstrat flexibilitate tactică după ce s-a văzut condus. La pauză, a renunțat la echilibrul din linia de mijloc și l-a introdus pe creativul Eberechi Eze. Mutarea s-a dovedit decisivă, pasa de gol a acestuia demonstrând că Arsenal are acum pe bancă soluții capabile să schimbe soarta unui joc, o calitate care i-a lipsit în sezonul trecut.



În final, remiza lasă un gust amar ambelor tabere. Manchester City înregistrează cel mai slab start de sezon din ultimii aproape 20 de ani, cu doar șapte puncte în cinci etape. De cealaltă parte, Arsenal a obținut un singur punct din duelurile cu rivalele directe, Liverpool și City. În acest context, Liverpool, cu un parcurs perfect, profită de pașii greșiți ai urmăritoarelor și este deja la cinci puncte distanță.



