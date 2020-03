City transfera dupa ce a fost DATA AFARA din Champions League! Ce super pusti din Brazilia a cumparat

Viata merge mai departe pe Etihad!

City tocmai a castigat Cupa Ligii, iar sefii sunt siguri ca TAS le va da dreptate in razboiul cu UEFA. Seicii au angajat o armata de avocati si spun ca au toate argumentele de partea lor. City a fost interzisa in Champions League in urmatorii doi ani din cauza incalcarii fair play-ului financiar.



Gigantul din jumatatea albastra a orasului Manchester tocmai a transferat inca un nume important pentru viitorul clubului. City l-a adus de la Coritiba pe fundasul dreapta Yan Couto. Pustiul din nationala U17 a Braziliei a impresionat la Campionatul Mondial si a fost dorit insistent de Barcelona. City l-a convins insa cu o propunere salariala superioara, sustine presa din Brazilia. City a dat lovitura: l-a luat pe Couto cu un pret mult peste cota sa. Fotbalistul isi incheie in vara contractul si Coritiba l-a dat acum pentru a nu-l pierde gratis.

Tweet Manchester City yan couto