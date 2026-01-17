OFICIAL Ricardo Grigore, OUT! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist

Ricardo Grigore, OUT! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Contract reziliat pentru fundașul central.

TAGS:
Ricardo GrigoreDinamoCS Tunariliga 2reziliere
Din articol

Fostul internațional de tineret Ricardo Grigore (26 de ani) a devenit liber de contract.

CS Tunari, ultima clasată din Liga 2, a anunțat despărțirea de fundașul central care a mai jucat la Dinamo, FC U Craiova, Petrolul Ploiești sau Eldense din Spania.

CS Tunari l-a pus pe liber pe Ricardo Grigore

”Arsenal Tunari și Ricardo Grigore au ajuns la un acord de reziliere a contractului.

Îi mulțumim pentru munca, implicarea și profesionalismul arătate în tricoul nostru și îi urăm mult succes în continuare în carieră!”, a postat CS Tunari pe pagina oficială de Facebook a clubului, intitulată ”Clubul Sportiv A. Tunari”, cu acel ”A.” provenind de la Arsenal.

Cum îl prezenta Tunari pe fotbalist la momentul transferului

„Fotbalist de națională la Arsenal! Ricardo Grigore a semnat cu Tunari!

Lovitură pe piața transferurilor pentru echipa noastră. Ricardo Grigore va juca la Tunari. Fostul dinamovist a venit liber de contract, după ce s-a despărțit de echipa spaniolă, de liga a 2 a, Eldense. "Rici" este un fost internațional de tineret, care a jucat pentru România și la Jocurile Olimpice din 2021.

În cariera sa, fundașul de 26 de ani evoluat la echipe precum Dinamo, Craiova, Petrolul sau Eldense.

Bine ai venit în familia noastră”, a transmis clubul din liga secundă în septembrie anul trecut, când Ricardo Grigore semna cu Tunari.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
ARTICOLE PE SUBIECT
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
ULTIMELE STIRI
Farul - Hermannstadt 1-1, ACUM pe Sport.ro | Ionuț Vînă egalează în finele partidei
Farul - Hermannstadt 1-1, ACUM pe Sport.ro | Ionuț Vînă egalează în finele partidei
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Rapid - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 20:00 | Protest pregătit de fanii giuleștenilor. Echipele de start
Rapid - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 20:00 | Protest pregătit de fanii giuleștenilor. Echipele de start
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

FC Argeș - FCSB, scor 1-0: campioana, răpusă în primul meci oficial din 2026!

FC Argeș - FCSB, scor 1-0: campioana, răpusă în primul meci oficial din 2026!

A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"

A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Farul - Hermannstadt 1-1, ACUM pe Sport.ro | Ionuț Vînă egalează în finele partidei
Farul - Hermannstadt 1-1, ACUM pe Sport.ro | Ionuț Vînă egalează în finele partidei
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Tottenham - West Ham cu Radu Drăgușin, ACUM pe VOYO! GOOOOOL decisiv în minutul 90+3
Alte subiecte de interes
Spaniolii n-au stat pe gânduri! Concluzia trasă despre ultimul român ajuns în campionatul iberic
Spaniolii n-au stat pe gânduri! Concluzia trasă despre ultimul român ajuns în campionatul iberic
Ricardo Grigore, OUT de la Dinamo? Fundașul a spus tot după victoria cu Csikszereda
Ricardo Grigore, OUT de la Dinamo? Fundașul a spus tot după victoria cu Csikszereda
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Adrian Petre sau începutul sfârșitului! Cu ce echipă a semnat fostul atacant al lui FCSB
Adrian Petre sau începutul sfârșitului! Cu ce echipă a semnat fostul atacant al lui FCSB
Dan Alexa a bătut palma cu un club din Liga 3
Dan Alexa a bătut palma cu un club din Liga 3
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!