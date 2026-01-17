CS Tunari, ultima clasată din Liga 2, a anunțat despărțirea de fundașul central care a mai jucat la Dinamo, FC U Craiova, Petrolul Ploiești sau Eldense din Spania.

Fostul internațional de tineret Ricardo Grigore (26 de ani) a devenit liber de contract.

”Arsenal Tunari și Ricardo Grigore au ajuns la un acord de reziliere a contractului.

Îi mulțumim pentru munca, implicarea și profesionalismul arătate în tricoul nostru și îi urăm mult succes în continuare în carieră!”, a postat CS Tunari pe pagina oficială de Facebook a clubului, intitulată ”Clubul Sportiv A. Tunari”, cu acel ”A.” provenind de la Arsenal.

Cum îl prezenta Tunari pe fotbalist la momentul transferului



„Fotbalist de națională la Arsenal! Ricardo Grigore a semnat cu Tunari!

Lovitură pe piața transferurilor pentru echipa noastră. Ricardo Grigore va juca la Tunari. Fostul dinamovist a venit liber de contract, după ce s-a despărțit de echipa spaniolă, de liga a 2 a, Eldense. "Rici" este un fost internațional de tineret, care a jucat pentru România și la Jocurile Olimpice din 2021.

În cariera sa, fundașul de 26 de ani evoluat la echipe precum Dinamo, Craiova, Petrolul sau Eldense.

Bine ai venit în familia noastră”, a transmis clubul din liga secundă în septembrie anul trecut, când Ricardo Grigore semna cu Tunari.

