Șeicii din Paris i-au adus deja pe Vitinha, de la FC Porto pentru 41.5 milioane de euro și pe Nuno Mendez, de la Sporting pentru 38 milioane de euro. Acum, sunt gata să-și consolideze defensiva în totalitate.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a mărturisit că PSG a semnat încă un jucător. Nordi Mukiele, cotat la 20 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, va fi prezent începând cu sezonul viitor în defensiva parizienilor.

Excl: Paris Saint-Germain and RB Leipzig set to reach full agreement for Nordi Mukiele! Permanent deal almost agreed between the two clubs tonight. ???????????? #PSG

Work in progress to complete the deal with all parties involved after personal terms already discussed. pic.twitter.com/IM28Raejyp