Transmis vineri seară de VOYO, primul meci al sezonului din Premier League, Liverpool - Bournemouth, a conținut o serie de momente pline de emoție. Publicul a înălțat o rugăciune spre cer înaintea partidei în memoria lui Diogo Jota, fanii au afișat nenumărate poze cu fostul fotbalist portughez, iar golul lui Hugo Ekitike a fost urmat de un nou episod de suflet.

Atacantul francez al lui Liverpool a deschis scorul și, după ce a celebrat alături de colegi, s-a îndreptat hotărât spre o cameră a televiziunii care produce partida și a arătat numărul 20, ca un omagiu pentru portughezul Diogo Jota.

Fotbalistul care a decedat într-un accident rutier a purtat la Liverpool tricoul cu numărul 20. Meciul de pe Anfield e transmis în direct de VOYO.

