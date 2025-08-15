Despre transferul lui Andrei Rațiu la o altă echipă se vorbește de peste un an. Mai precis, după Euro 2024 a început această telenovelă fără sfârșit. Surpriză însă: fundașul de 27 de ani a început și acest sezon, tot la Rayo Vallecano.

Vestea bună e că aici, internaționalul român, aflat pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu, rămâne om de bază. Dovadă și faptul că, vineri, în primul meci din noul sezon, în La Liga, a fost integralist.

În partida Girona – Rayo Vallecano, oaspeții s-au impus cu 3-1. Partida a fost rezolvată, încă după primele 45 de minute, când de Frutos (18), Garcia (20) și Palazon (45-penalty) au marcat pentru oaspeți. Golul lui Roca din minutul 57 a fost de consolare pentru Girona, care a încheiat partida în zece oameni, Gazzaniga fiind eliminat, în minutul 43.

Andrei Rațiu a fost notat cu 6,7 de Sofascore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,98.

