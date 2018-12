TRAGERE CHAMPIONS LEAGUE | Klopp, fata in fata cu marele RIVAL! Ce a patit la ultima intalnire cu Bayern

Bayern o va intalni pe Liverpool in 16-imile UEFA Champions League.

Cel mai tare duel din 16-imile UEFA Champions League il reprezinta intalnirea dintre Bayern Munchen si Liverpool.

Cele doua s-au intalnit ultima oara intr-un meci oficial in Supercupa Europei din 2001, meci jucat la Monaco. Liverpool s-a impus atunci cu 3-2, desi a avut un avantaj de trei goluri. Cormoranii au avut un sezon fantastic, reusind sa castige 5 trofee.

Jurgen Klopp revine in Germania si o intalneste din nou pe Bayern Munchen, echipa care i-a suflat trofeul Champions League in 2013. Klopp a antrenat in 29 de meciuri impotriva bavarezilor, avand un record negativ. 9 victorii, 16 infrangeri si 4 rezultate de egalitate. Fostul sau elev de la Borussia Dortmund, Mats Hummels, este incantat de duelul ce va urma.

I u my former coach — Mats Hummels (@matshummels) December 17, 2018

Ultimul meci dintre cele doua a fost in 2017, la Cupa Audi, unul dintre cei mai importanti sponsori de la Bayern Munchen. Livepool a invins pe Allianz Arena la 3-0, golurile fiind marcate de Mane, Salah si Sturridge.