Vineri seară, Alanyaspor a primit vizita lui Galatasaray în etapa #7 din primul eșalon al Turciei la Alanya, pe GAIN Park Stadyumu”. La capătul celor 90 de minute, oaspeții s-au impus cu 1-0 și au obținut toate cele trei puncte.



Cum au reacționat turcii după ce Gică Hagi a fost surprins la meciul lui Ianis cu Galatasaray



Gică Hagi, jucător emblematic la Galatasaray la începutul anilor 2000, a fost surprins în tribune la partida în care Ianis Hagi a fost introdus pe suprafața de teren în minutul 71, în locul lui Ibrahim Kaya.



Iar turcii au scris imediat despre ”Regele” Hagi surprins în tribune la meciul fiului său și, implicit, fostei sale echipe din Turcia.



”Legenda lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a urmărit meciul Alanyaspor - Galatasaray din tribune în cea de-a șaptea etapă a campionatului.



Fostul mare fotbalist al Galatei, Gheorghe Hagi, a urmărit duelul dificil din tribunele arenei.



Ianis Hagi, fiul fostei vedete din România, a fost transferat la Alanyaspor la începutul sezonului. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a început meciul pe banca de rezerve înainte de a intra pe teren în minutul 71”, a scris fotomac.



Pentru Hagi a fost doar a treia apariție la Alanyaspor, după transferul liber de contract din septembrie. Mijlocașul de 26 de ani a prins 20 de minute și a fost notat cu 6,5 de specialiștii de la Flashscore



Cel mai bun român de pe teren a fost însă Umit Akdag, integralist pentru Alanyaspor, care a primit nota 7,4, cea mai mare din defensivă

Sursă Foto: Fotomac.

