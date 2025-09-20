LIVE VIDEO Fulham - Brentford, în direct pe VOYO, de la 22:00! Duel interesant în Premier League

Fulham - Brentford, &icirc;n direct pe VOYO, de la 22:00! Duel interesant &icirc;n Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fulham - Brentford este în direct pe VOYO, de la ora 22:00.

TAGS:
FulhambrentfordVoyoPremier League
Din articol

Partida Fulham - Brentford, din runda a cincea de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 22:00 și se vede în direct pe platforma VOYO.

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

  • Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Fulham - Brentford, în direct pe VOYO, de la 22:00

Fulham vine după victoria din etapa trecută, scor 1-0, în fața lui Leeds și are două remize, o victorie și o înfrângere în primele patru etape.

De cealaltă parte, Brentford are două insuccese, o victorie și un egal și vine după remiza din etapa trecută cu Chelsea, scor 2-2.

Ready, mate? Cum arată etapa #5 din Premier League și care este main event-ul rundei

A cincea etapă din primul eșalon al Angliei debutează sâmbătă, de la ora 14:30, cu meciul dintre Liverpool și Everton. ”Merseyside Derby” va avea loc pe arena echipei pregătite de Arne Slot, Anfield.

Main event-ul etapei este Arsenal - Manchester City, programat duminică, de la ora 18:30. ”Tunarii” vor primi vizita ”cetățenilor” pe Emirates, într-un meci care se anunță spectaculos.

Sâmbătă, 20 septembrie

  • 14:30 Liverpool - Everton
  • 17:00 Brighton - Tottenham
  • 17:00 Burnley - Nottingham
  • 17:00 West Ham - Crystal Palace
  • 17:00 Wolves - Leeds
  • 19:30 Manchester United - Chelsea
  • 22:00 Fulham - Brentford

Duminică, 21 septembrie

  • 16:00 Bournemouth - Newcastle
  • 16:00 Sunderland - Aston Villa
  • 18:30 Arsenal - Manchester City
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul Rom&acirc;niei. Lefurile s-au triplat &icirc;n ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester United - Chelsea, &icirc;n direct pe VOYO, de la 19:30! Meci tare &icirc;n Premier League
Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30! Meci tare în Premier League
Patru dueluri de foc &icirc;n Premier League de la 17:00! Brighton - Tottenham, cap de afiș
Patru dueluri de foc în Premier League de la 17:00! Brighton - Tottenham, cap de afiș
Ready, mate? Cum arată etapa #5 din Premier League și care este main event-ul rundei (VOYO EXCLUSIV)
Ready, mate? Cum arată etapa #5 din Premier League și care este main event-ul rundei (VOYO EXCLUSIV)
ULTIMELE STIRI
Ce a scris FCSB pe rețelele social media după eșecul de la Botoșani. Fanii, furioși: &rdquo;Felicitări, sunteți de toată jena&rdquo;
Ce a scris FCSB pe rețelele social media după eșecul de la Botoșani. Fanii, furioși: ”Felicitări, sunteți de toată jena”
S-a spart gheața la FC Botoșani - FCSB! Nu s-a mai &icirc;nt&acirc;mplat așa ceva de mai bine de doi ani
S-a spart gheața la FC Botoșani - FCSB! Nu s-a mai întâmplat așa ceva de mai bine de doi ani
Jerome Boateng și-a anunțat retragerea: &rdquo;Sunt gata să fac altceva&rdquo;
Jerome Boateng și-a anunțat retragerea: ”Sunt gata să fac altceva”
Manchester United - Chelsea, &icirc;n direct pe VOYO, de la 19:30! Meci tare &icirc;n Premier League
Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30! Meci tare în Premier League
La ce club joacă acum Andrei Florea. Rom&acirc;nul a părăsit-o pe Juventus &icirc;n vară
La ce club joacă acum Andrei Florea. Românul a părăsit-o pe Juventus în vară
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

FC Botoșani &ndash; FCSB 3-1 | Coșmar &icirc;n campionat pentru campioana Rom&acirc;niei! Moldovenii i-au răpus pe &bdquo;roș-albaștri&rdquo;

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

80.000.000&euro; pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

Gigi Becali, decizii de ne&icirc;nțeles &icirc;nainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana Rom&acirc;niei

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

Ce salariu are selecționerul &rdquo;tricolorilor&rdquo;! Dezvăluirile, făcute de președintele federației &icirc;nainte de meciul Rom&acirc;niei cu Moldova de pe Arena Națională

Ce salariu are selecționerul ”tricolorilor”! Dezvăluirile, făcute de președintele federației înainte de meciul României cu Moldova de pe Arena Națională

CITESTE SI
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul Rom&acirc;niei. Lefurile s-au triplat &icirc;n ultimii 10 ani

stirileprotv Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!