Partida Fulham - Brentford, din runda a cincea de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 22:00 și se vede în direct pe platforma VOYO.
Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
- Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Fulham - Brentford, în direct pe VOYO, de la 22:00
Fulham vine după victoria din etapa trecută, scor 1-0, în fața lui Leeds și are două remize, o victorie și o înfrângere în primele patru etape.
De cealaltă parte, Brentford are două insuccese, o victorie și un egal și vine după remiza din etapa trecută cu Chelsea, scor 2-2.
Ready, mate? Cum arată etapa #5 din Premier League și care este main event-ul rundei
A cincea etapă din primul eșalon al Angliei debutează sâmbătă, de la ora 14:30, cu meciul dintre Liverpool și Everton. ”Merseyside Derby” va avea loc pe arena echipei pregătite de Arne Slot, Anfield.
Main event-ul etapei este Arsenal - Manchester City, programat duminică, de la ora 18:30. ”Tunarii” vor primi vizita ”cetățenilor” pe Emirates, într-un meci care se anunță spectaculos.
Sâmbătă, 20 septembrie
- 14:30 Liverpool - Everton
- 17:00 Brighton - Tottenham
- 17:00 Burnley - Nottingham
- 17:00 West Ham - Crystal Palace
- 17:00 Wolves - Leeds
- 19:30 Manchester United - Chelsea
- 22:00 Fulham - Brentford
Duminică, 21 septembrie
- 16:00 Bournemouth - Newcastle
- 16:00 Sunderland - Aston Villa
- 18:30 Arsenal - Manchester City