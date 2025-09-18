Liverpool este prima clasată cu maximum de puncte (12) în noul sezon. Arsenal ocupă poziția secundă cu nouă puncte, fiind la egalitate cu Tottenham (locul trei) și cu Bournemouth (locul patru).



Ready, mate? Cum arată etapa #5 din Premier League și care este main event-ul rundei



A cincea etapă din primul eșalon al Angliei debutează sâmbătă, de la ora 14:30, cu meciul dintre Liverpool și Everton. ”Merseyside Derby” va avea loc pe arena echipei pregătite de Arne Slot, Anfield.



Main event-ul etapei este Arsenal - Manchester City, programat duminică, de la ora 18:30. ”Tunarii” vor primi vizita ”cetățenilor” pe Emirates, într-un meci care se anunță spectaculos.



Sâmbătă, 20 septembrie



14:30 Liverpool - Everton

17:00 Brighton - Tottenham

17:00 Burnley - Nottingham

17:00 West Ham - Crystal Palace

17:00 Wolves - Leeds

19:30 Manchester United - Chelsea

22:00 Fulham - Brentford



Duminică, 21 septembrie



16:00 Bournemouth - Newcastle

16:00 Sunderland - Aston Villa

18:30 Arsenal - Manchester City



Cum arată clasamentul Premier League

