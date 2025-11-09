Inter vine în fața lui Lazio din postura de vicecampioană a Italiei și Europei, cu un start solid sub comanda lui Chivu: 11 victorii și 3 înfrângeri în toate competițiile, locul doi în Serie A și 12 puncte din 12 posibile în grupele Ligii Campionilor.



Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: ”Vă pot spune asta!”



Sarri, cunoscut pentru stilul „Sarriball” și pentru controlul total al jocului, a scos în evidență faptul că Interul lui Chivu are identitate.



„E greu să evaluezi un antrenor după câteva luni, dar pot să spun că Chivu are personalitate și impact. Are calitățile necesare pentru a deveni un antrenor de top în Europa. Ceea ce face acum la Inter nu mă surprinde. Să vedem însă ce va realiza pe termen lung. Mai mult m-a impresionat ce a făcut la Parma, acolo a avut un impact extraordinar”, a declarat Sarri la conferința de presă premergătoare partidei.



Chivu l-a înlocuit în vară pe Simone Inzaghi, după experiența de la Parma și după ce a câștigat campionatul Italiei Primavera cu Inter U19.



Duelul de duminică are și miză de clasament. Inter este la un punct în spatele liderului Napoli, iar Lazio vrea revenirea în zona europeană.



În cariera sa, Sarri a trecut pe la Napoli, Chelsea, Juventus și Lazio, cucerind Scudetto și Europa League. Este considerat unul dintre cei mai capricioși tehnicieni italieni, cunoscut pentru încăpățânarea stilului său și pentru temperamentul intens de pe margine.

