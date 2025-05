Faraonul de pe Anfield Road

”Salah are combinația perfectă de experiență și potențial. E o achiziție cu adevărat interesantă pentru noi” , descria Klopp mutarea efectuată de ”cormorani”.

Doar că Salah nu a fost în apele lui la Chelsea și a fost împrumutat după o jumătate de sezon la Fiorentina. În Italia a mai trecut și pe la AS Roma, care a profitat de situația egipteanului de la Londra și l-a atras pe ”Stadio Olimpico”.

Nu doar Klopp rămăsese însă captivat de maniera în care egipteanul manevra balonul, ci și Chelsea. Londonezii au plătit mai bine de 15 milioane de euro ca să-l aducă pe ”Stamford Bridge” un an mai târziu.

La gruparea elvețiană, Mohamed Salah încheia primul sezon complet și se pregătea de al doilea. Venise din Egipt în urmă cu un an, unde jucase pentru prima echipă a lui El Mokawloon din 2010 până în iunie 2012, când Basel l-a cumpărat pentru 2,5 milioane de euro.

La primul sezon pe Anfield, Mohamed Salah obținuse coroana și statutul de ”Rege”. A înscris 32 de goluri în 36 de meciuri în primul eșalon al Angliei și a stabilit un nou record, după ce îi doborâse pe Alan Shearer (95/96, 31 de goluri), Cristiano Ronaldo (07/08, 31 de goluri) și Luis Suarez (13/14, 31 de goluri).



Tot în primul an în care a purtat ”cormoranul” pe piept, Salah a fost cel mai rapid jucător care a ajuns la 30 de goluri în toate competițiile pentru Liverpool într-un singur sezon, primul jucător din istorie care a câștigat de trei ori consecutiv titlul de jucătorul lunii (noiembrie, decembrie și februarie) și cel mai bun debutant din istoria Premier League, cu cele mai multe goluri bifate.



La un pas de plecare



Ajuns la începutul stagiunii 2024/25, Salah a pășit în ultimul an de contract cu Liverpool, după șapte sezoane pline de glorie. Deși și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de lipsa unei oferte de prelungire din partea conducerii, asta nu a făcut decât să-l ambiționeze și mai tare.



Cu fiecare meci, egipteanul a răspuns în stilul său unic. Pe teren, cu goluri marcate pe bandă rulantă.



Fanii se agitau. ”Regele” era la un pas să fie alungat din împărăție. Arne Slot, succesorul lui Jurgen Klopp, evita la conferințele de presă întotdeauna întrebările despre situația contractuală a lui Salah. Iar haosul părea că se strecoară ca o umbră prin liniștea apăsătoare a lui Slot.



Ziua cea mare



11 aprilie 2025. E vineri. Liverpool are meci în două zile pe Anfield cu West Ham. Și vine după eșecul cu Fulham, finala FA Cup pierdută cu Newcastle și eliminarea din Champions League.



Toate eșecurile începutului de lună sunt șterse cu buretele de marele anunț: Mohamed Salah a semnat prelungirea contractului.



”Este grozav, am avut cei mai buni ani ai mei aici. Am jucat opt ani, sper că vor fi zece. Să mă bucur de viața mea aici, să mă bucur de fotbal. Am avut cei mai buni ani din cariera mea”, spunea egipteanul.