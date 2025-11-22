Fundaşul echipei Arsenal, Gabriel, va fi indisponibil pentru „câteva săptămâni” după ce a suferit o accidentare la coapsă în timpul unui meci internaţional, a declarat antrenorul Mikel Arteta.



Fundaşul central a ieşit de pe teren şchiopătând şi în timpul meciului amical dintre Brazilia şi Senegal, disputat la Emirates Stadium în weekendul trecut, şi nu a evoluat împotriva Tunisiei, disputat trei zile mai târziu.



Lovitură pentru Arsenal: Gabriel e OUT ”câteva săptămâni”



Jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost într-o formă fantastică pentru Gunners, fiind un element cheie al apărării care a primit doar cinci goluri în campionat în acest sezon, echipa având un avans de patru puncte în fruntea clasamentului.



„Gabi va fi indisponibil câteva săptămâni”, a declarat Arteta, care a adăugat că fundaşul va face o nouă radiografie miercuri, care ar trebui să ofere o imagine mai clară asupra perioadei de indisponibilitate.



Piero Hincapie şi Cristhian Mosquera sunt amândoi în cursă pentru a-l înlocui pe Gabriel la meciul cu rivalii de la Tottenham de duminică.



„Este clar o lovitură, deoarece el este liderul nostru în linia defensivă şi, pentru mine, nu este niciodată un lucru pozitiv”, a adăugat Arteta.



„Partea bună este că avem opţiuni foarte bune şi oamenii trebuie să se ridice acum şi să-şi facă treaba.”



Gabriel, achiziţionat de la Lille în 2020 pentru 23,1 milioane de lire sterline, a fost titular în toate cele 11 meciuri disputate de Arsenal în Premier League în acest sezon.



News.ro.

