(P) Nu rata cea mai la moda emisiune sportiva exclusiv online, SuperLive Show, si castiga manusile super-eroului lui Liverpool de la Istanbul, cu autograf!

Petrecem tot mai mult timp online, muncim online, ne uitam la filmele si serialele preferate online, vorbim cu cei dragi online si cumparam aproape orice online. Era inevitabil, asadar, ca cea mai la moda emisiune sportiva sa fie tot una online: SuperLive Show! Nu rata editia de astazi, vineri, 22 mai, de la ora 17:00, in direct pe contul de facebook oficial si pe pagina oficiala de Youtube a Superbet! Pariu c-o sa-ti placa?

Moderatori cu experienta insumata de zeci de ani in presa sportiva

Daca e sport, sa fie live! Daca e live, sa fie SuperLive! Iar daca e show, sa fie SuperLive Show! Daca e vineri, e noua emisiune de sport cu cel mai mare reach pe net!

In fiecare vineri, de la ora 17:00, Superbet este gazda unei emisiuni de o ora pe Facebook si YouTube, exclusiv online din Romania! Jurnalistii Dan Filoti si Lucian Lipovan sunt moderatorii SuperLive Show si au mereu superinvitati.

Super invitati de marca: Jerzy Dudek, Catalin Morosanu, Mihai Leu si Gica Craioveanu

In emisiunea SuperLive Show de azi, gazdele Lucian Lipovan si Dan Filoti va asteapta cu interviuri speciale cu Jerzy Dudek, Catalin Morosanu, Mihai Leu si Gica Craioveanu.

Urmareste emisiunea in direct, de la 17:00, pe conturile de Facebook si Youtube ale Superbet si poti castiga manusile cu autograf ale super-eroului lui Liverpool, Jerzy Dudek! Nu rata emisiunea pentru a afla cum poti intra in posesia lor!

80.000 de oameni au urmarit prima editie a emisiunii pe Internet

In fiecare editie a emisiunii, fanii pot participa la concursuri cu premii saptamanale de peste 5500 de lei. In prima editie, s-au dat 5 vouchere eMag a cate 500 lei si 10 premii in contul Superbet a cate 500 de lei, iar Pancu si Ilie Dumitrescu s-au intrecut in „dublele” cu sulul de hartie igienica.

Aproape 80.000 de „suporteri” au stat cu ochii pe emisiunea care se anunta deja o victorie frumoasa ca un gol in minutul 90+3.

Aici puteti vedea integral prima editie a emisiunii SuperLive Show

Ne vedem in direct!