FABULOS! La 16 ani a rapus Man.United pe Old Trafford, apoi a invatat toata noaptea pentru examen! Noua senzatie a fotbalului englez

Luke Matheson a inscris la 16 ani in poarta lui Manchester United pe Old Trafford, in remiza din Cupa Ligii.

Manchester United a trait o noua seara rusinoasa pe Old Trafford, doar 1-1 in Cupa Ligii cu Rochdale, echipa din liga a treia engleza! Meciul a fost decis la penalty-uri, cand echipa lui Ole Gunnar Solskjaer a reusit sa se califice.

Scorul a fost deschis de pustiul minune al celor de la United, Mason Greenwood, 17 ani, insa Rochdale nu a cedat si a reusit sa egaleze inainte de final printr-un jucator chiar si mai tanar: Luke Matheson, 16 ani! Matheson a debutat la Rochdale la 15 ani si 336 de zile intr-un meci contra lui Bury si a fost declarat omul meciului.

Acum a fost eroul lui Rochdale pe Old Trafford, chiar daca United s-a calificat mai departe si se va duela cu Chelsea. Ca sa ajunga la meci, Matheson si-a amanat examenul la psihologie de la liceu, insa el il va da astazi.



Luke Matheson, dupa golul marcat cu United: Nu cred ca dorm, trebuie sa recuperez la scoala!



"Ar fi trebuit sa merg la scoala azi. Ma duc maine ca sa recuperez, mai ales ca aveam un test la psihologie. Nu cred ca o sa dorm in aceasta noapte. Insa cei de la scoala m-au sprijinit, la fel si cei de la Rochdale, imi place oricum sa invat, imi face sa joc fotbal, asta vreau sa fac. Fotbalul nu e o garantie ca vei reusi in viata, nu stii niciodata ce se poate intampla. Poti sa ajungi cel mai bun din lume, dar orice e posibil. Vreau sa am un plan de rezerva in caz ca nu merge", a spus tanarul jucator dupa meci.

Matheson e unul dintre cei mai buni elevi din clasa, cu note de 8, 9 si 10.

Intr-un interviu acordat dupa debut, tanarul Luke Matheson povestea despre sacrificiile pe care trebuie sa le faca pentru a putea studia si juca fotbal la cel mai inalt nivel.

"Am facut multe sacrificii, am stat mult in casa in loc sa ies cu prietenii ca sa invat sau ca sa ma antrenez in plus. A meritat 100%, iar cei de la Rochdale au fost incredibili. Fara acest club as fi un nimeni, trebuie sa le multumesc pentru tot", spunea tanarul jucator.