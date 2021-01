EXTRATERESTRU! Asta e BOMBA supersonica pe care n-o scotea niciun portar. Asa ceva iese o data la 10 000 de suturi!

Gol fantastic in Cupa Angliei!

Yves Bissouma a marcat un gol incredibil in meciul de Cupa cu Blackpool. Bissouma a tras magnific de la aproape 30 de metri. Mingea a luat un super efect si s-a dus fix in vinclu, fara nicio sansa pentru portarul advers. Bissouma nu se astepta sa-i iasa atat de bine. A ramas fara reactie cand a vazut mingea in plasa! Brighton a castigat cu 2-1 si merge in turul 5 al Cupei Angliei.