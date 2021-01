BREAKING NEWS | Cutremur in GALAXIA de la Madrid, dupa eliminarea rusinoasa din Cupa Regelui! Campioana din La Liga ar fi gasit inlocuitor pentru Zidane

Real Madrid a fost eliminata din 16-imile Cupei Regelui de catre o echipa din liga a treia.

Alcoyano a trecut cu 2-1 de echipa lui Zidane, dupa prelungiri. Cele 90 de minute regulamentare s-au incheiat cu scorul de 1-1, dupa ce Militao a deschis scorul in minutul 45, iar Solbes a restabilit egalitatea cu 10 minute inainte de fluierul final. Echipa calificata in optimi a fost decisa in prelungiri. Casanova a inscris golul victoriei celor de la Alcoyano in minutul 115.

Mai mult decat atat, adversarii madrilenilor erau in inferioritate numerica in momentul inscrierii celui de-al doilea gol, Lopez fiind eliminat in minutul 110.

Postul lui Zidane ar fi amenintat, chiar daca el l-a conferinta de presa a fost calm ca de obicei, chiar si atunci cand a fost intrebat despre viitorul lui. Potrivit EPSN Argentina, Real Madrid l-ar avea deja ca favorit pentru a fi succesorul lui Zidane pe antrenorul lui River Plate, Marcelo Gallardo.

???????? ¡ATENCIÓN A ESTO QUE PASÓ EN #ESPNFShow! Según @maxipalma, Florentino Pérez está ¡desesperado! por contratar a Marcelo #Gallardo como DT del #RealMadrid. Ustedes, ¿se imaginan al Muñeco dirigiendo al Merengue? pic.twitter.com/YITLGJkXH8 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 21, 2021

Argentinianul in varsta de 45 de ani a jucat in cariera pe postul de mijlocas ofensiv. El si-a trecut in CV echipe precum: River Plate, Monaco, PSG, D.C. United si National. In anul 2011 si-a incheiat cariera de jucator profesionist.

Marcelo Gallardo nu a antrenat niciodata in Europa, singurele echipe pe care l-a pregatit fiind National din Uruguay si River Plate din Argentina.