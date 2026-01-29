Momentul decisiv s-a produs în minutul 90+8, când portarul Benficăi, Anatoliy Trubin, a marcat un golul decisiv în urma unei lovituri libere.



Benfica a prins astfel locul 24, ultimul eligibil, iar Marseille a fost eliminată la golaveraj.



Eliminarea din Champions League a amplificat tensiunile de la Marseille, iar Roberto De Zerbi se află acum într-o situație extrem de delicată.



Roberto De Zerbi, OUT de la Marseille?



Potrivit RMC Sport, poziția tehnicianului italian este „în mare pericol”, iar discuții privind o posibilă despărțire sunt deja în desfășurare între antrenor și conducerea clubului.



Este demn de menționat faptul că De Zerbi nu a mai fost alături de jucători de joi dimineață, în timp ce lotul se pregătește la Clairefontaine pentru meciul din Ligue 1 cu Paris FC.



Directorul sportiv Medhi Benatia, ex-fotbalist pentru cluburi precum Juventus, Bayern Munchen, AS Roma sau Marseille, a avut un discurs dur, unde a lăsat de înțeles că schimbări urmează să se aplice în cadrul clubului.



„Este o greșeală profesională. Am pierdut meciuri în carieră, dar rar mi-a fost atât de rușine. Să primești șase goluri în două meciuri este inacceptabil”, a spus Benatia, potrivit sursei citate.



La momentul redactării acestui articol, OM ocupă poziția #3 în Ligue 1, cu 38 de puncte adunate după 19 meciuri. Deasupra lor se află Lens (43p) și liderul PSG (45p).



Pentru Marseille urmează meciul cu Paris FC sâmbătă, 31 ianuarie, nu mai devreme de ora 18:00. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

