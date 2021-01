Dialog INCREDIBIL pe teren intre Vincius si Marcelo din timpul meciului in Cupa Spaniei! "Vini, nu-ti bate joc!"

Real Madrid a fost eliminata din 16-imile Cupei Regelui de catre o echipa din liga a treia.

Alcoyano a reusit sa ii puna la pamant pe campionii din La Liga, chiar daca pe teren au fost nume precum: Marcelo, Vinicius, Casemiro, Isco, iar in timpul meciului au intrat pe teren Benzema, Hazard si Kroos.

O faza a atras atentia comentatorilor cu 10 minute inainte de finalul meciului, chiar la faza in care Alcoyano a egalat si a trimis meciul in prelungiri. In acel moment, Marcelo il avertizeaza pe Vinicius sa fie atent la un corner executat de adversar.

"Nu-ti bate joc, Vini, nu-ti bate joc!", i-a spus Marcelo lui Vinicius.

Totusi Solbes a scapat din marcajul lui Vinicius si a inscris. Dupa gol, jucatorii madrilenilor i-au reprosat tanarului brazilain golul incasat, chiar daca el le-a aratat ca Zidane ii spusese sa ramana pe pozitie avansata pentru a pleca pe contraatac.

Frustarea a fost mare pentru jucatorii lui Real Madrid, deoarece Vinicius ratase in meci o ocazie imensa. Jucatorul lui Zidane a scapat singur catre poarta, dar a tras slab, in loc sa ii paseze lui Bnezema, care se afla intr-o pozitie mult mai buna.